У Києві 29 січня у результаті ДТП загинула 41-річна жінка. Про це повідомили у столичній поліції.

Попередньо встановлено, що жінка, керуючи автомобілем “Фольксваген”, рухалась по проїзній частині Великої Кільцевої дороги. Вона розвернулася ліворуч, виїхала на зустрічний напрямок руху та зіткнулась з автомобілем “БМВ”, який рухався прямо в межах своєї смуги.

Внаслідок автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та загинула у кареті швидкої медичної допомоги.

Слідче управління відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини події та механізм і причини автопригоди.

Нагадаємо, на Львівщині перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали 14 осіб. Попередньо, водій не впорався з керуванням, автобус з’їхав у кювет та перекинувся на бік.