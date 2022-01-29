Окупанти на Донбасі досі не стріляють

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Від початку суботи, 29 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тиша у зоні бойових дій на Донбасі зберігається з ранку п’ятниці, 28 січня.

Впродовж 27 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

26 січня Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання. Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.