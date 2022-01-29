Кількість росіян, яких не пустили до України, зросла майже в 2,5 рази

Загалом торік в Україну не потрапили майже 31 тисяча іноземців.

У 2021 році, як і у позаминулому, прикордонники найбільше відмовляли у допуску в Україну росіянам.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Торік кількість громадян РФ, яким відмовили у пропуску, зросла майже в 2,5 рази і склала близько 7 тисяч осіб.

Загалом рух пасажирів у порівнянні з позаминулим роком зріс на 18% та склав 39 млн осіб.

Прикордонники не впустили через кордон близько 46 тисяч осіб, що майже вдвічі більше ніж у позаминулому році. Із них кількість непропущених іноземців склала майже 31 тисячу.

Головними причинами відмов у пропуску через кордон для іноземних громадян, як і в попередньому році, були карантинні обмеження та непідтвердження мети поїздки в нашу країну. Причиною непропуску через кордон для наших співвітчизників стали недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни.

Майже утричі зросла кількість відмов у в’їзді в Україну громадянам Молдови (понад 5300 осіб). Крім того, досить часто українським прикордонникам доводилось відмовляти у перетині кордону громадянам Індії(1435), а також Румунії(1399), Польщі(1319), Єгипту(1114) та Білорусі(765).

Натомість, як показує статистика, значно знизилася кількість громадян Ізраїлю, яких було не пропущено в Україну.