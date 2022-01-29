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З початку року на водоймах України загинуло майже 30 осіб

У ДСНС закликали українців не ризикувати.

Фото: ДСНС
З початку 2022 року на водоймах України загинуло майже 30 осіб.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуації.

“Майже 30 загиблих від початку січня на водоймах країни! Не ризикуйте!”, – заявили у ДСНС.

“Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!”, – додали рятувальники.

Нагадаємо, на річці Луга поблизу с. Заріччя Володимир-Волинського району на Волині виявлено тіло 14-річного хлопчика.

26 грудня на річці Південний Буг провалилися під лід та потонули двоє дітей у селищі Завалля Кіровоградської області.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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