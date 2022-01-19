У Київській області у середу, 19 січня під час пірнання в ополонку втопився чоловік.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“У селі Крушинка Фастівського району на ставку Шкільний під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню громадянин 1969 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 12:32.

До пошуків залучали рятувальників Головного управління ДСНС у Київській області та водолазну групу Мобільного рятувального центру швидкого реагування надзвичайників.

О 15:13 тіло чоловіка вилучили з води та передали працівникам Нацполіції.