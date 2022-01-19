Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
МОЗ назвало основні симптоми омікрону
МОЗ назвало основні симптоми омікрону
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах - УП
Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах - УП
"Слуга народу" в Києві пропонує перевести транспорт на безоплатну основу
"Слуга народу" в Києві пропонує перевести транспорт на безоплатну основу
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
ГоловнаСуспільствоПодії

На Луганщині знайшли мертвим 23-річного військового

Одна із версій загибелі – доведення до самогубства.

На Луганщині знайшли мертвим 23-річного військового
Фото: cow.org.ua

Учора, 18 січня, в Луганській області знайшли мертвим військовослужбовця-контрактника. За попередньою версією, 23-річний уродженець села Новогригорівка Друга Кіровоградської області наклав на себе руки.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Встановлено, що військовослужбовець наклав на себе руки шляхом пострілу в підборіддя з довіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Триває слідство.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також