На Луганщині знайшли мертвим 23-річного військового

Учора, 18 січня, в Луганській області знайшли мертвим військовослужбовця-контрактника. За попередньою версією, 23-річний уродженець села Новогригорівка Друга Кіровоградської області наклав на себе руки.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Встановлено, що військовослужбовець наклав на себе руки шляхом пострілу в підборіддя з довіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Триває слідство.