Гроші нібито вимагали у одного з постачальників підприємства.

Фото: СБУ

Національна поліція разом із СБУ затримали головного фахівця сектору закупівлі матеріалів "Укргазвидобування". Слідство вважає, що він вимагав хабар у одного з підрядників компанії.

На сайті СБУ та Київської міської прокуратури повідомляється, що приватне підприємство, у якого вимагали гроші, є постачальником спецодягу для "Укргазвидобування".

Компанія не змогла вчасно виконати умови договорів загальною вартістю 38 млн гривень через обставини, які не залежали від неї (СБУ пише, що посадовці "УГВ" затягували надання специфікацій необхідних товарів), і попросила про перенесення термінів.

Затриманий посадовець "УГВ" нібито сказав, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції потрібно заплатити йому 600 тис. гривень.

Після того, як компанія передала першу суму хабаря – 400 тисяч гривень, менеджера затримали. Йому повідомили підозру в хабарництві за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Фото: Київська міська прокуратура

Слідчі встановлюють, хто ще міг бути причетний до цієї корупційної схеми.

"Укргазвидобування " – найбільший виробник газу в Україні. У 2021 році компанія забезпечила видобуток 13,67 млрд кубометрів газу. "Укргазвидобування" входить до складу групи "Нафтогаз".