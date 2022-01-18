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Через сильний вітер знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях

Найбільше постраждали Київська, Житомирська і Тернопільська області.

Через сильний вітер знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Станом на 7:00 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждали Київська (без електрики залишилися 93 населених пункти), Житомирська (68) і Тернопільська (57) області. Також відключення сталися в Чернігівській (42), Львівській (31), Хмельницькій (29), Чернівецькій (18), Кіровоградській (6), Закарпатській (3) та Волинській (2) областях.

На Прикарпатті в селі Загайпіль Коломийського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах будинку культури на площі 30 квадратних метрів.

А в Чернівцях – пошкоджено дахи житлового будинку на площі 60 квадратних метрів та торгово-офісної будівлі на площі 150 квадратних метрів. Пошкоджено дах загальноосвітньої школи на площі 30 квадратних метрів у селі Валя Кузьміна Чернівецького району, на території області розпилено та прибрано три повалених дерева. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в п'ятницю, 14 січня, в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру – 23 м/с. У Святошинському районі Києва внаслідок сильного вітру дерево впало на автівку, в якій перебували люди. Загинув водій авто, його пасажирка у важкому стані була доправлена до лікарні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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