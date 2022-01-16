Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини (оновлено)
Під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини (оновлено)
У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід (оновлено)
У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід (оновлено)
Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач
Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг
“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг
Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні досі знеструмлено 67 населених пунктів

Світла немає у селах та містечках у 5 областях.

В Україні досі знеструмлено 67 населених пунктів
Фото: yavoriv-info.com.ua

Станом на ранок неділі, 16 січня через негоду знеструмленими лишаються 67 населених пунктів у 5 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Житомирській області світла немає у 25 населених пунктах, у Чернігівській – у 20, у Сумській – 12, у Київській – 9 та у Донецькій – 1.

В ніч з 14 на 15 січня в с. Коломийчиха Сватівського району у Луганській області внаслідок шквального вітру пошкоджено дах з металопрофілю двоповерхової будівлі сільської ради та сільського клубу на площі.

На Харківщині у м. Люботин пошкоджено дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту.

У м. Богуслав Київської області пошкоджено дах у навчальному корпусі Богусловського центру професійної освіти.

У с. Лосинівка Чернігівського району пошкоджено дах в одноповерховій будівлі спортивного залу школи.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також