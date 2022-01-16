В Україні досі знеструмлено 67 населених пунктів

Світла немає у селах та містечках у 5 областях.

Станом на ранок неділі, 16 січня через негоду знеструмленими лишаються 67 населених пунктів у 5 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Житомирській області світла немає у 25 населених пунктах, у Чернігівській – у 20, у Сумській – 12, у Київській – 9 та у Донецькій – 1.

В ніч з 14 на 15 січня в с. Коломийчиха Сватівського району у Луганській області внаслідок шквального вітру пошкоджено дах з металопрофілю двоповерхової будівлі сільської ради та сільського клубу на площі.

На Харківщині у м. Люботин пошкоджено дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту.

У м. Богуслав Київської області пошкоджено дах у навчальному корпусі Богусловського центру професійної освіти.

У с. Лосинівка Чернігівського району пошкоджено дах в одноповерховій будівлі спортивного залу школи.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.