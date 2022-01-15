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Через отруєння чадним газом за добу в Україні загинуло шестеро осіб, серед них дві дитини

Ще один постраждалий госпіталізований.

Через отруєння чадним газом у п’ятницю, 14 січня в України загинуло шестеро осіб.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У місті Дружківка Краматорського району Донецької області у будинку через несправність пічного опалення загинуло 3 особи, зокрема 2 дитини (2013 та 2016 років народження).

Одну особу у важкому стані госпіталізовано до лікарні. 

У місті Берегове на Закарпатті у приватному житловому будинку у результаті несправності газової колонки загинуло 3 особи. 

Нагадаємо, 10 січня в одному з приватних будинків на вулиці Правди в місті Балаклія (Харківська область) знайшли мертвими трьох людей.

На початку січня в одному з сіл на Одещині через отруєння чадним газом загинули 5 людей, з них троє – діти.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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