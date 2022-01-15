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В ОПУ порахували закордонні відрядження Зеленського у 2021 році

Також розповіли про робочі поїздки президента у межах України.

В ОПУ порахували закордонні відрядження Зеленського у 2021 році
Зеленський і британський прем'єр Борис Джонсон
Фото: Офіс президента

Торік президент України Володимир Зеленський здійснив 13 закордонних візитів і 21 робочу поїздку українськими областями.

Про це пише Укрінформ з посилання на Офіс президента.

“Президент України Володимир Зеленський у 2020 році здійснив за кордон чотири офіційні та шість робочих візитів, а у 2021 році – два офіційні та 11 робочих візитів”, – повідомили в ОП.

У 2020 році Глава держави здійснив 45, а у 2021 році – 21 робочу поїздку до регіонів України.

Найчастіше глава держави бував на Донеччині та Луганщині.

“Найчастіше відвідуваними областями були Донецька (12 поїздок), Луганська (9 поїздок), Одеська (6 поїздок), Київська та Харківські (по 5 поїздок), Запорізька (4 поїздки)”, – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, Зеленський торік перебував з візитами, зокрема, в ОАЕ, Катарі, Туреччині, Франції, Польщі, Литві, Німеччині, Молдові, США та Великій Британії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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