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Через шквальний вітер в Україні знеструмлено 1418 населених пунктів

Світла немає у селах та містечках 16 областей.

Через шквальний вітер в Україні знеструмлено 1418 населених пунктів
Фото: ukrinform.ua

Станом на ранок суботи, 15 січня через пориви вітру в Україні знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Львівській області знеструмлено 226 сіл, Київській – 201, Чернігівській – 184, Хмельницькій – 166, Житомирській – 163, Сумській – 160, Полтавській – 73, Тернопільській – 53, Черкаській – 40, Чернівецькій – 34, Донецькій – 28, Рівненській – 26, Дніпропетровській – 22, Вінницькій – 20, Луганській – 11 та Кіровоградській – 11.

У Києві внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула людина, ще одна у важкому стані. 

Всього у місті впали 6 дерев та 2 електроопор, внаслідок чого пошкоджено 11 автомобілів, торгівельний кіоск та 2  біл-борди. 

На Київщині у місті Буча “сталося зміщення будівельного крану” на недобудований дев’ятиповерховий житловий будинок. 

У Броварах внаслідок поривів вітру пошкоджено дах адміністративної будівлі, у с. Княжичі пошкоджено дах школи, а у смт Калинівка – дах будинку культури.

У смт Степань Сарненського району Рівненської області шквальний вітер пошкодив металевий димохід котельні, внаслідок чого без теплопостачання залишились школа, районна лікарня (перебуває 13 осіб) та геріатричний центр (перебуває 25 осіб).  Лікарня та геріатричний центр забезпечені електричними обігрівачами. Запуск котельні заплановано на 15 січня. 

У смт Сосниця Корюківського району на Чернігівщині пошкоджено дах дитячого садочку.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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