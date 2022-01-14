14 січня штормовий вітер завдав шкоди у Білорусі. Негода позначилася на русі поїздів.
У місті Орша вітер обрушив опори теплотраси та лінії електропередач на залізничній станції. У зв’язку із цим Білоруська залізниця повідомила про затримки у графіку.
Сила вітру в Білорусі досягла 25 метрів за секунду. Він зривав покрівлі будинків, перекидає дерева та рекламні щити, здуло кілька причепів.
У столиці країни Мінську внаслідок ураганного вітру впало понад 900 дерев.
Оприлюднені фото дозволяють зробити висновок про те, що в Білорусі постраждали десятки автомобілів.
А на центральній площі у місті Несвіж поблизу Мінська вітром здуло головну новорічну ялинку.
Відео опублікував блогер Максим Пушкін.
Нагадаємо, потепління в Україну прийшло із сильним вітром та опадами.
За даними ДСНСУ, вдень 14 січня в Україні, крім південної частини, спостерігалися пориви вітру 25-27 м/с. 15 січня пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, на дорогах, крім півдня, передбачається ожеледиця.
Як повідомляли, через сильний вітер головна ялинка Маріуполя впала першого дня після засвічення новорічних вогнів.