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У місті під Мінськом вітром здуло головну новорічну ялинку

Негода в Білорусі обрушила опори теплотраси та лінії електропередач на залізничній станції в Орші.

14 січня штормовий вітер завдав шкоди у Білорусі. Негода позначилася на русі поїздів.

У місті Орша вітер обрушив опори теплотраси та лінії електропередач на залізничній станції. У зв’язку із цим Білоруська залізниця повідомила про затримки у графіку.

Сила вітру в Білорусі досягла 25 метрів за секунду. Він зривав покрівлі будинків, перекидає дерева та рекламні щити, здуло кілька причепів. 

У столиці країни Мінську внаслідок ураганного вітру впало понад 900 дерев.

Оприлюднені фото дозволяють зробити висновок про те, що в Білорусі постраждали десятки автомобілів.

А на центральній площі у місті Несвіж поблизу Мінська вітром здуло головну новорічну ялинку.

Відео опублікував блогер Максим Пушкін.

Нагадаємо, потепління в Україну прийшло із сильним вітром та опадами.

За даними ДСНСУ, вдень 14 січня в Україні, крім південної частини, спостерігалися пориви вітру 25-27 м/с. 15 січня пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, на дорогах, крім півдня, передбачається ожеледиця.

Як повідомляли, через сильний вітер головна ялинка Маріуполя впала першого дня після засвічення новорічних вогнів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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