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У Біловезькій пущі стадо зубрів провалилося під лід, загинула 21 тварина

На місці події працює спеціальна комісія.

У Біловезькій пущі стадо зубрів провалилося під лід, загинула 21 тварина
Архівне фото
Фото: Softpedia New

У Білорусі на території Біловезької пущі в Гродненській області загинули зубри, які провалилася під лід.

Про це повідомило Міністерство природних ресурсів.

"За інформацією, що надійшла в Мінприроди з ДПУ "Національний парк "Біловезька пуща", поблизу села Великі Масушини на території Свіслоцького району Гродненської області виявлено 21 зубра, які провалилися під лід. Тварин знайшли в акваторії ставка на річці Мідянка (Новодворське озеро)", - розповіли в Мінприроди.

За попередніми даними, стадо зубрів чисельністю щонайменше 100 особин долало річку по кризі. Під час переправи частина тварин провалилася під лід.

"Крім того, на березі річки знайшли загиблого малюка (зубр віком 10-11 місяців), якого загризли хижаки (імовірно, вовки)", - зазначили у відомстві.

Наразі всіх загиблих тварин витягнули з-під криги. На місці події працює комісія за участю представників інспекції природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, МНС, ветеринарної служби та Національного парку "Біловезька пуща".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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