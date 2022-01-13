Міноборони України показало відео тренувань з "джавелінами"

Вперше ці американські ПТРК поставили в Україну в 2018 році.

Міністерство оборони України оприлюднило відео тренувань із американськими ракетними протитанковими установками Javelin, які вперше почали надходити на озброєння з 2018 року.

Змонтований під пісню Jafferson Airplane "Somebody to love" ролик опубліковано в Twitter Міноборони.

Вперше українська армія випробовувала ПТРК Javelin у зоні Операції обʼєднаних сил 22 грудня минулого року. До цього в травні 2018 їх випробовували на полігоні.

У тому році Штати схвалили безоплатне постачання 37 "джавелінів" і 210 ракет до них. Сума цієї допомоги склала 47 млн доларів. У 2019 Україна уклала контракт із США на покупку Javelin, а в 2020 за цією угодою поставили першу партію.