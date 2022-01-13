Омікрон майже витіснив дельту у США

Новий омікрон-варіант коронавірусу у США майже витіснив дельту, пише Bloomberg.

За словами директора Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські, станом на початок січня на омікрон припадало уже 98% всіх випадків коронавірусу, хоча ще два тижні перед тим його частка становила трохи більше 71%.

Хвороба у інфікованих омікроном переважно протікає в легкій формі, проте навантаження на лікарні від цього не стало меншим, а навпаки - воно збільшується через високу заразність нового штаму.

У понеділок у США виявили 1,35 млн нових випадків коронавірусу. Це максимальний добовий приріст не лише у США, але й у всьому світі. Кількість госпіталізованих також встановила новий рекорд - майже 137 тисяч осіб.

Медична система в багатьох районах США ледь справляється з такою кількістю пацієнтів, заявив професор школи громадського здоров'я Університету Меріленда Ніл Сегал. Найбільше місто США Нью-Йорк, ймовірно, уже вийшло на пік заражень, але у більшості регіонів кількість інфікованих продовжує збільшуватися, а госпіталізації зашкалюють.

У Меріленді, де працює Сегал, лікарні обмежили проведення планових операцій та мобілізують персонал. Подібна ситуація спостерігається й у інших штатах - Колорадо, Орегоні тощо.

Нагадаємо, що омікрон виявили у листопаді 2021 року, після чого він почав стрімко поширюватися по всьому світу. В Україні його підтвердили в грудні.

На цьому тижні в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні. Науковці нагадали, що вакцини добре захищають від госпіталізації, рівень якої досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму «омікрон», як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що нова хвиля COVID-19 буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.