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З Казахстану почали виводити війська ОДКБ

Допомога "миротворців" більше не потрібна.

З Казахстану почали виводити війська ОДКБ
Фото: tengrinews.kz

З Казахстану почали виводити війська Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які країна запросила на початку січня через масові протести та заворушення.

Як повідомляє місцеве видання Tengrinews.kz, церемонія проводу закордонних військ відбулася у четвер, 13 січня, в місті Алмати за участі вищого військового командування Казахстану.

У всіх регіонах Казахстану, за винятком Алмати, Алматинської та Жамбилської областей, завершили антитерористичну операцію та скасували критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. До міжнародного аеропорту в Алмати прибув перший цивільний літак із пасажирами на борту.

Нагадаємо, на тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, президент Казахстану Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". 

Організація вирішила спрямувати туди своїх військових. Росія відправила своїх десантників. Перші військові прибули до Казахстану 6 січня. Керувати операцією призначили російського генерала, який командував окупацією Криму. Загалом до Казахстану прибули близько 2030 військових і 230 одиниць техніки. 

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. 

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження. 

З початку протестів у Казахстані затримали близько 9900 людей. Точна кількість жертв невідома.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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