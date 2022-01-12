У Сенаті США пропонують постачати в Україну озброєння, які призначались для Афганістану

Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект щодо стримування Росії пропонує надати Україні пріоритет у питанні постачання надлишків озброєння перед іншими країнами.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", це випливає з тексту законопроєкту про захист суверенітету України-2022, представленому у середу у американському Сенаті.

Так, у поширеному у середу тексті законопроекту наголошується, що "під час 2022 фінансового року США мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не до інших країн і регіонів".

Документ також передбачає, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, автори законопроекту вимагають "плану передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані".

Крім того, сенатори пропонують приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом з 25 іншими демократами представили проєкт закону про захист суверенітету України-2022. Документ передбачає нові санкції проти РФ та додаткову підтримку України.

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Рішення було ухвалено на тлі стягнення Росією своїх військ до кордонів України, яке викликало побоювання про нове вторгнення. Припускають, що його не розголошували через вже заплановані перемовини з Росією, щоб не ускладнювати ситуацію. Росія, як відомо, послідовно звинувачує Штати в "накачуванні" України зброєю.