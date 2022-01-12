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Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
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У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"

"Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, але розуміння щодо конкретних термінів немає".

У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
Дмитро Пєсков
Фото: inforesist.org

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Українии Володимра Зеленського про необхідність домовлятися в межах "нормандського формату".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, як у Кремлі оцінюють слова Зеленського про те, що Київ готовий до необхідних рішень щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Пєсков заявив, що "спочатку потрібно виконати вже існуючі домовленості".

"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - сказав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, "нормандська четвірка" складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі.  7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч  для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.  Президент Франції Еммануель Макрон також привітаав ініціативу залучення США до переговорів.

11 січня Зеленський зустрівся з зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату".

Зазначимо, що на рівні глав держав "нормандська четвірка" не збиралася з грудня 2019 року. Перемовини відбувалися тільки на рівні радників та голів МЗС.

Зеленський давно хоче зустрітися з Путіним і заявляв про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі - двосторонньому. Під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням у грудні минулого року Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.

Днями міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про повернення нормандського формату "в робочий стан".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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