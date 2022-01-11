Франція вітає ініціативу щодо залучення США до Нормандський формату, - Макрон

За словами президента Франції, Європа з першого дня долучена до вирішення російсько-українського конфлікту через Мінські угоди.

Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р

Президент Франції Еммануель Макрон вітає ініціативу залучення США до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє "Укрінформ”.

За словами Макрона, Європа з першого дня долучена до вирішення російсько-українського конфлікту через Мінські угоди. Німеччина і Франція у переговорному процесі виступають як гаранти та надають регулярні доповіді для Європейської ради.

"Нормандський формат залишається чинним, це належна платформа для розв’язання кризи в Україні. У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми маємо вітати", - сказав Макрон.

Говорячи про переговори між США і Росією, Макрон зазначив, що "вони стосуються не лише України, а й питань колективної безпеки між цими двома силами".

"Це хороша річ. Ми не маємо заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини й Франції", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, Франція й Німеччина пропонують провести зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.