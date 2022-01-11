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Британський уряд втрапив у новий скандал через запрошення на вечірку під час локдауну

Працівників Даунінг-стріт запрошували на напої в травні 2020. 

Британський уряд втрапив у новий скандал через запрошення на вечірку під час локдауну
Фото: EPA/UPG

Посадовець уряду Великобританії запрошував на вечірку десятки працівників під час першого локдауну 2020 року.

У ЗМІ оприлюднили електронні листи від головного особистого секретаря премʼєр-міністра Бориса Джонсона – Мартіна Рейнольдса – в який він запрошував більше 100 колег на "соціально віддалені напої в саду номер 10" на 20 травня 2020. У той час в Англії діяли суворі карантинні обмеження, пише CNN

Тоді під забороною були персональні зустрічі, а на роботі дозволялося збиратися лише в разі абсолютної необхідності.

"Після надзвичайно напруженого періоду було б добре використати прекрасну погоду і впити трохи напоїв на соціальній дистанції в саду номер 10 цього вечора. Будь ласка, приєднуйтеся та беріть з собою напої", – йшлося в листі майже дворічної давнини, який було оприлюднено 10 січня британським виданням ITV News.

За даними медіа, серед тих, хто брав участь в тій зустрічі, були і сам премʼєр-міністр зі своєю дружиною.

Фото: ITV News

Достовірність листа CNN підтвердили два джерела, які в той час працювали на Даунінг-стріт (у переносному значенні – британський уряд). 

Офіційно посадовці заявили, що в саду часто проводять робочі зустрічі в теплу пору року, і що тоді були збори персоналу після пресконференції. Щодо інциденту розпочато службове розслідування. 

Це не перший скандал через заходи на Даунінг-стріт під час карантинних обмежень. У грудні поширилося відео, де співробітники канцелярії прем'єр-міністра Великобританії жартують про Різдвяну вечірку, яка нібито пройшла під час локдауну в грудні 2020 року.

Джонсон вибачився за відео та розпорядився провести внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, що Британія була одним із центрів пандемії в Європі. Перший локдаун було введено 23 березня – пізніше, ніж в Україні, де було набагато менше виявлених хворих. Спочатку Джонсон вважав, що населення має перехворіти, щоб досягти колективного імунітету. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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