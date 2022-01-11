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Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували в колонію

Торік у вересні її засудили до 11 років позбавлення волі.

Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували в колонію
Фото: EPA/UPG

Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4.

Про це білоруський правозахисний центр "Весна" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Учора повідомили про етапування із СІЗО до колонії у Вітебській області члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Максима Знака.

Колесникова та Знак були засуджені до 11 та 10 років позбавлення волі відповідно.

24 грудня Верховний суд Білорусі залишив без змін вирок Колесниковій за статтями про змову з метою захоплення влади та створення екстремістського формування. Усі апеляційні скарги Колеснікова були відхилені.

Колесникова очолювала штаб кандидата в президента Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів у 2020 році. Потім входила в президію Координаційної ради, створеної для забезпечення передачі влади.

Її затримали 7 вересня 2020 року. Через два дні було затримано адвоката Максима Знака, який також працював у штабі Бабарика. Їм інкримінували заклики до дій проти національної безпеки (частина 3 статті 361 Кримінального кодексу Білорусі), змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357) і створення екстремістського формування і керівництво ним (ч. 1 ст. 361-1).

Нагадаємо, що Віктор Бабарико отримав 14 років позбавлення волі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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