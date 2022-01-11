Операцію, яка тривала сім годин, зробили Беннету три дні тому.

Американські хірурги здійснили першу у світі експериментальну операцію, під час якої пацієнту пересадили генетично модифіковане серце свині. Лікарі кажуть, що це єдиний шанс Девіда Беннета на виживання – без пересадки на нього чекала б неминуча смерть.

За словами хірургів, операцію, яка тривала сім годин, зробили Беннету три дні тому, і зараз його стан залишається добрим, передає ВВС.

"Для мене вибір був між смертю та цією пересадкою. Я розумію, що подальша моя доля абсолютно невідома, але для мене це останній шанс", – сказав 57-річний Беннет напередодні операції.

Фото: medschool.umaryland.edu Хірург Бартлі Гріффіт та Девід Беннет у січні 2022 року

Фахівці з медичного центру Університету Меріленду отримали від влади спеціальний дозвіл на операцію. Вони пояснили, що без неї пацієнт помре. Чи увінчається пересадка успіхом, досі остаточно не зрозуміло.

Для хірургів операція стала результатом багаторічних досліджень. Вони сподіваються, що їхній успіх допоможе порятунку життів багатьох людей по всьому світу. У своїй заяві Університет Меріленду цитує хірурга Бартлі Гріффіта, за словами якого операція покликана "наблизити вирішення кризи з нестачею донорських органів".

За даними сайту OrganDonor.gov, тільки в США на пересадки донорських органів чекають близько 100 тис. людей, 17 пацієнтів на день помирають через нестачу цих органів.