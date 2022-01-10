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МЗС Росії: невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для РФ

У Москві хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО було відкликано формулу, схвалену Бухарестським самітом у 2008 році. 

МЗС Росії: невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для РФ
Фото: RT

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що невступ України та Грузії до НАТО є імперативом та питанням національної безпеки для Росії.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів із США, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати Америки заявляють, що ні у Росії, ні в будь-якої іншої держави не має бути жодних заперечень із таких питань. Ми наголошуємо, що для нас це є питанням надзвичайної важливості, дуже важливо, щоб Україна ніколи в майбутньому не могла увійти до складу НАТО", - сказав Рябков.

Він додав, що у Москві хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО було відкликано формулу, схвалену Бухарестським самітом у 2008 році. Згідно з ухваленим тоді на саміті рішенням двері Альянсу для Грузії та України оголошувалися відкритими, але остаточне рішення було відкладене. 

"Нам потрібні залізні, юридичні обов'язки, не обіцянки, а саме гарантії. Ті країни, про які я говорив, не мають стати членами НАТО, це питання національної безпеки Росії", - додав він.

Сьогодні у Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин. Делегація США під час зустрічі відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

Нагадаємо, РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії. 

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу. 

Сьогоднішні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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