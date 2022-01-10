Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин

Росія не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною.

У Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин.

Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Дженіфер Генслер.

"Переговори між чиновниками США та Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомив речник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на обід", – написала вона у твіттері.

Російську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Переговори проходили за зачиненими дверима, без журналістів, у постійному представництві США при женевському відділенні ООН.

Після початку перемовин у Державному департаменті наголосили, що у своїй роботі американська сторона консультується не лише з Україною, а й із НАТО та іншими європейськими партнерами.

"Сполучені Штати віддані принципу "нічого про вас, нічого без вас", коли йдеться про безпеку наших європейських союзників і партнерів, включаючи Україну. Ми на всіх рівнях пов'язані з нашими союзниками та партнерами", – йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту.

У заяві зовнішньополітичного відомства США уточнюється, що з американської сторони в зустрічі взяв участь директор Оперативного відділу Об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант Джеймс Мінґес, а з російської – заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін, передає "Голос Америки".

Венді Шерман підкреслила прихильність Сполучених Штатів до міжнародних принципів суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав при виборі альянсів. Заступник голови Держдепартаменту пояснила, що США готові обговорити в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності певні проблеми двосторонніх відносин з Росією, але не обговорюватимуть питання європейської безпеки без участі європейських союзників і партнерів.

Як повідомила Шерман після завершення перемовин, США заявили, що відкриті взаємним лімітам з військових навчань та заходів щодо забезпечення прозорості з РФ.

"Ми також відкриті до поліпшення відкритості та взаємності щодо військових навчань, що також стане темою переговорів між НАТО та Росією", – заявила Шерман.

Водночас очільниця делегації США заявила, що Росія не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", – сказала Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є дані, які вказують, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Вони можуть довести, що вони не мають намірів вторгнутися (до України. - Ред.), повернувши військових назад на місця дислокації", – додала вона.

Своєю чергою заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що переговори зі США були складними і професійними.

"Розмова була складною, довгою, дуже професійною, глибокою, конкретною. Без спроб щось прикрасити, оминути гострі кути", – цитує Рябкова агентство ТАСС.

Керівник російської делегації зазначив, що США серйозно підійшли до пропозицій Росії щодо гарантій безпеки. З подальшими кроками Росія визначиться після переговорів із НАТО 12-13 січня на майданчику ОБСЄ.

При цьому, зазначив Рябков, без просування на тему нерозширення альянсу та нерозміщення натовських ракет поблизу російських кордонів робота зі США з інших аспектів гарантій залишиться під питанням.

Російський дипломат наголосив, що Росія не має намірів нападати на Україну.

Нагадаємо, РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Сьогоднішні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.

Американська преса з посиланням на високопосадовців повідомляла, що Штати на переговорах з Росією хочуть запропонувати обговорення розміщення ракет і масштаби військових навчань у Європі як частину вирішення кризи довкола України. Джерела газети WP заявили, що Білий дім пробує перевірити, чи справді Москва серйозно налаштована вирішити конфлікт в Україні шляхом дипломатії, чи висуває нездійсненні вимоги як привід для вторгнення.

Крім цього, на перемовинах Штати хочуть обговорити виключення розміщення своїх ракет в Україні та ширші правила щодо ракетних систем у Європі загалом, повідомив Financial Times на умовах анонімності представник адміністрації Байдена.