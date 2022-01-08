США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP

США на перемовинах із Росією, що пройдуть у Женеві 10 січня, хочуть запропонувати обговорення розміщення ракет і масштаби військових навчань у Європі як частину вирішення кризи довкола України. Про це пише Washington Post із посиланням на слова знайомих із планами учасників переговорів джерел.

Білий дім пробує перевірити, чи справді Москва серйозно налаштована вирішити конфлікт в Україні шляхом дипломатії, чи висуває нездійсненні вимоги як привід для вторгнення.

З боку США делегацію для перемовин очолить заступниця держсекретаря Венді Шерман, зі сторони Росії – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

"Наш намір полягає в тому, щоб вести відкритий, щирий, серйозний діалог щодо європейської безпеки з росіянами за столом", – говорив у інтервʼю посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Анонімні ж джерела кажуть, що американська делегація в Женеві буде встановлювати, чи росіяни будуть наголошувати на вимогах, які Кремль озвучив раніше, зокрема щодо ультиматуму не розширювати НАТО на схід, або ж замість цього зосередяться на таких сферах, як ракетне озброєння, де є простір для переговорів.

"Якщо росіяни прийдуть у понеділок та захочуть говорити лише про розширення НАТО, то ми зайдемо в глухий кут. Я думаю, що адміністрація готова це відштовхувати – це не підлягає обговоренню", – заявила експертка щодо Росії Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Нагадаємо, що 10 січня також відбудеться засідання Комісії НАТО-Україна. Через два дні після цього, 12 січня, зустрінеться Рада Росія-НАТО. Потім іще відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ, в яких РФ також братиме участь.

На перемовинах з росіянами говоритимуть про їхню вимогу юридично гарантувати, що до НАТО не братимуть країни Східної Європи – ультиматум, який в Альянсі називають нездійсненним.