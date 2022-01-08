Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 300 млн

Кількість випадків коронавірусу станом на 8 січня становить 304 031 568. Про це інформує портал worldometers.info.

Померло 5 499 418 людей, одужала 258 427 221 особа.

В антрейтингу зі поширення захворюваності у першій трійці є США (понад 60 млн), Індія (33 млн) та Бразилія (22 млн). Там відповідно померло через ускладнення від ковіду 858 346, 483 463 та 619 878 людей.

Росія, де захворіло більше 10 млн людей і померло 315 400, перебуває на 6-му місці.

При цьому Мексика, яка опинилася на 16-му місці з понад 4 млн випадків, має 300 101 летальних випадків.

Україна є 17-ою, захворіли 3 699 663 мешканців країни, померло – 97 164.

Антилідером Європи є Великобританія з 14 193 228 випадками і 149 744 смертями.

Нагадаємо, державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні буде зростати з другої половини січня через штам "омікрон".