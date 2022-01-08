В Україні підтвердили понад 3 тисячі нових випадків ковіду

За п’ятницю, 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них 151 дитина і 37 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 76.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 752 осіб, одужали 1 942 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 291;
Вінницька область – 164;
Волинська область – 47;
Дніпропетровська область – 112;
Донецька область – 36;
Житомирська область – 217;
Закарпатська область – 108;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 243;
Київська область – 143;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 9;
Львівська область – 296;
Миколаївська область – 84;
Одеська область – 197;
Полтавська область – 97;
Рівненська область – 98;
Сумська область – 185;
Тернопільська область – 141;
Харківська область – 241;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 173;
Черкаська область – 54;
Чернівецька область – 91;
Чернігівська область – 102.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 699 663 особи, одужала – 3 508 451 людина, померло 97 164 людей і проведено 16 943 946 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за четвер, 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 364, медпрацівників – 203. Летальних випадків – 192.