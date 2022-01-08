В Україні підтвердили понад 3 тисячі нових випадків ковіду

За п’ятницю, 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них 151 дитина і 37 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 76.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 752 осіб, одужали 1 942 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 699 663 особи, одужала – 3 508 451 людина, померло 97 164 людей і проведено 16 943 946 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 364, медпрацівників – 203. Летальних випадків – 192.