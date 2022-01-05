За добу в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 210 дітей та 112 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 366 осіб. 273 пацієнти померли. Одужало – 8 439 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 682 659 осіб, одужало – 3 491 793. Від ускладнень захворювання померли 96 709 осіб.
Всього було здійснено 16 865 938 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1344;
- Вінницька область – 156;
- Волинська область – 25;
- Дніпропетровська область – 169;
- Донецька область – 126;
- Житомирська область – 71;
- Закарпатська область – 148;
- Запорізька область – 148;
- Івано-Франківська область – 130;
- Київська область – 199;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 103;
- Львівська область – 210;
- Миколаївська область – 102;
- Одеська область – 209;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 111;
- Хмельницька область – 169;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 85;
- Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За добу 102 478 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу - 73 536 людей, додаткову - 597, бустерну - 1 843 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини.
Нагадаємо, за 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу. Госпіталізацій не було.
4 січня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози для людей від 60 років.