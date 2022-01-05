За добу в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 210 дітей та 112 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 366 осіб. 273 пацієнти померли. Одужало – 8 439 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 682 659 осіб, одужало – 3 491 793. Від ускладнень захворювання померли 96 709 осіб.

Всього було здійснено 16 865 938 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1344;

Вінницька область – 156;

Волинська область – 25;

Дніпропетровська область – 169;

Донецька область – 126;

Житомирська область – 71;

Закарпатська область – 148;

Запорізька область – 148;

Івано-Франківська область – 130;

Київська область – 199;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 103;

Львівська область – 210;

Миколаївська область – 102;

Одеська область – 209;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 111;

Хмельницька область – 169;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 85;

Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу 102 478 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу - 73 536 людей, додаткову - 597, бустерну - 1 843 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини.

Нагадаємо, за 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу. Госпіталізацій не було.

4 січня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози для людей від 60 років.