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За добу в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду

Госпіталізовано 1 366 осіб.

За добу в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 210 дітей та 112 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 366 осіб. 273 пацієнти померли. Одужало – 8 439 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 682 659 осіб, одужало – 3 491 793. Від ускладнень захворювання померли 96 709 осіб.

Всього було здійснено 16 865 938 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1344;
  • Вінницька область – 156;
  • Волинська область – 25;
  • Дніпропетровська область – 169;
  • Донецька область – 126;
  • Житомирська область – 71;
  • Закарпатська область – 148;
  • Запорізька область – 148;
  • Івано-Франківська область – 130;
  • Київська область – 199;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 103;
  • Львівська область – 210;
  • Миколаївська область – 102;
  • Одеська область – 209;
  • Полтавська область – 273;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 111;
  • Хмельницька область – 169;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 85;
  • Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу 102 478 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу - 73 536 людей, додаткову - 597, бустерну - 1 843 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини.

Нагадаємо, за 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу. Госпіталізацій не було.

4 січня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози для людей від 60 років.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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