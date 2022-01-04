В останній день новорічних свят в Україні виявили 1,7 тис. випадків ковіду

Вакцинували трохи більше 36 тис. осіб.

У понеділок, 4 січня, в Україні підтвердили 1 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 87 дітей та 21 медпрацівника.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 970 осіб, подолали хворобу 3 629 людей, 135 пацієнтів з коронавірусом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 678 088 осіб, одужали від коронавірусу 3 483 354 людини, від ускладнень ковіду померли 96 436 українців.

За даними МОЗ, за добу 3 січня вакциновано проти COVID-19 36 289 людей. Першу дозу отримали 8 511 осіб, другу – 27 421 людина. Додатковою дозою щеплено 96 людей, бустерну дозу отримала 261 особа.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них першу дозу отримали 14 721 820 осіб, дві дози – 13 762 162 людини. Додатковою дозою щеплено вже 4 159 людей, 5 713 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.

Загалом в Україні проведено 28 493 854 щеплення.

Як повідомляли, у неділю, 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки коронавірусу, 1 168 осіб із симптомами хвороби госпіталізували. За суботу, 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу. Госпіталізацій не було.