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47,3% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу

Учора в Україні підтвердили понад 7 тис. випадків ковіду.

47,3% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 31 грудня принаймні одне щеплення проти COVID-19 отримали вже 47,3% дорослого населення України. 44,1% отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Загалом в Україні проведено 28 405 399 щеплень.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за добу 30 грудня 101 705 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 осіб, другу – 72 834 людини. Додатковою дозою щеплено 578 осіб, бустерну дозу отримали 1 228 українців.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 особи, дві дози – 13 698 387 людей. Додатковою дозою щеплено вже 3 880 людей, 4 900 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.

У четвер, 30 грудня, в Україні підтвердили 7 029 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 404 дітей та 185 медпрацівників.

За даними МОЗ, учора через ковід було госпіталізовано 1 578 осіб, подолали хворобу 8 609 людей, 209 пацієнтів з коронавірусом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 667 649 осіб, одужали від коронавірусу 3 468 858 людей, від ускладнень ковіду померли 95 899 українців.

Нагадаємо, вчора ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень дельтою та омікроном. За словами глави організації, дельта та омікрон становлять подвійну загрозу, яка призводить до рекордного зростання випадків захворювання, що різко збільшує кількість госпіталізацій та смертей.

У РНБО вважають, що омікрон може поширитися в Україні у лютому 2022 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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