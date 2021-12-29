2022 рік: як зміниться сфера охорони здоров’я?

Пандемія змусила переглянути роль та місце медицини у сучасному світі. Покладаю надії, що 2022 стане останнім роком епідемії. Тим не менше розпочаті процеси посилення і модернізації української сфери охорони здоров’я обов’язково будуть продовжені. Адже в сучасному світі загрози виникають та поширюються з неймовірною швидкістю.

Наступний рік як ніколи сповнений складних викликів. Для України особливо. Чи це погано? Гадаю, ні. Виклик – це завжди і нові можливості. Це шанс для швидких змін та реформ, які за стабільної ситуації постійно відкладаються «на завтра».

Фото: EPA/UPG

Розповім про плани Комітету, зосереджені у п’яти основних напрямках. Ми продовжимо створювати кращі умови для наших медиків, адаптувати українське законодавство до європейського, забезпечувати пацієнтам доступ до якісних та інноваційних препаратів, розбудовувати систему громадського здоров’я та напрацьовувати механізми, які дозволять запровадити загальнообов’язкове медичне страхування.

Розповім докладно про ініціативи по кожному з цих напрямів.

1. Підтримка медичних працівників

Одне з пріоритетних завдань на наступний рік – істотне підвищення зарплат медикам. Без мотивації лікарів не буде ані якісних послуг, ані сучасних стандартів, ані розвитку медицини. На наступний рік заплановане рекордне фінансування сфери охорони здоров’я – 200 млрд грн. Втім, головне, щоб гроші дійшли до людей.

Тому у січні наступного року ми знову будемо розглядати законопроєкт нашого Комітету № 6306, яким Кабміну надаються повноваження зі встановлення мінімального рівня зарплати у державних та комунальних медичних закладах. Законопроєкт також вимагає від головних лікарів витрачати кошти ПМГ винятково на оплату медичної послуги.

Другий пріоритет – створення умов для безпечної роботи медиків «швидкої». Наш законопроєкт № 6423 пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею «погроза або насильство щодо працівника системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги». Покарання: за погрозу вбивством – арешт від 6 місяців або обмеження волі терміном до 3 років, умисне нанесення побоїв – обмеження волі терміном від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін, за умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження – від 5 до 12 років. Законопроєкт також вносить зміни до адмінкодексу: підвищується штраф за хибний виклик «швидкої».

Третє завдання – запуск системи страхування професійної відповідальності медичних працівників.

2. Адаптація українського «медичного» законодавства до стандартів ЄС

Наступного року продовжимо поетапно адаптувати нормативно-правову базу до європейських вимог та стандартів.

У вересні цього року парламент підтримав у першому читанні законопроєкт № 5547 про лікарські засоби. Це базовий для фармацевтики документ, який регламентує повний життєвий цикл лікарських засобів – виготовлення, реєстрацію, обіг, контроль та боротьбу з підробленими, неякісними медичними препаратами. У грудні законопроєкт вже був на порядку денному Ради, на жаль, його не встигли розглянути. Обов’язково завершимо справу на найближчій сесії.

Комітет також завершує розробку законопроєкту про заходи, спрямовані на боротьбу з туберкульозом. Передбачається запровадження міжсекторалього підходу в питаннях організації профілактики, діагностики, лікування та супроводу людей з туберкульозом та відповідність медичних послуг міжнародним стандартам.

По-третє, плануємо ухвалити зміни до законодавства, які дозволять врегулювати напрямок репродуктивних технологій. Наразі ця сфера майже в тіні, не створено легальних механізмів взаємовідносин між сурогатними матерями, донорами репродуктивних клітин та ембріонів, посередниками (акредитовані медичні клініки) та генетичними батьками.

По-четверте, плануємо до розгляду парламентом законопроєкт про медичні вироби. Документ вводить класифікацію медичних виробів, усуває подвійне доведення безпечності медичних виробів, врегульовує рекламу препаратів, регламентує проведення клінічних досліджень, встановлює європейські норми щодо обігу медичних виробів.

3. Створення системи біологічної безпеки

У лютому 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров’я. Документ передбачає створення повноцінної епідеміологічної служби на базі Центру громадського здоров’я, яка буде займатись прогнозуванням ризиків та реагуванням на спалахи інфекційних хвороб. А також чітко закріплює процедуру, як державні органи повинні взаємодіяти під час виникнення епідемій та інших надзвичайних ситуацій.

Навколо законопроєкту № 4142 створено безліч міфів. «Хрестовий похід» проти неї оголошений антивакцинаторами. Але насправді документ не містить принципових новацій щодо проведення щеплення, не обмежує прав та свобод громадян. Незабаром окремо розповім про фейки, які виникли навколо документу, та поясню, чому вони неправдиві.

Законопроєкт № 4142 – рамковий. Багато положень документу посилаються на інші закони. Детальніше деякі норми документу будуть роз’яснені в іншому законопроєкті – про біологічну безпеку та біозахист. Він вводить у законодавство сучасну термінологію, гармонізовану з міжнародними та національними нормами, визначає єдині умови державної реєстрації, ліцензування та акредитації у цій сфері, запроваджує Державний реєстр об’єктів підвищеної біологічної небезпеки та встановлює відповідальність за порушення у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту.

4. Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами

Восени Верховна Рада підтримала у першому читанні нашу ініціативу про «ліки зі співчуття» (законопроект №5736). Цей механізм використовують у багатьох країнах світу, щоб забезпечити важкохворих пацієнтів препаратами, які перебувають на етапі клінічних досліджень. Сподіваюсь, що вже у січні парламент підтримає законопроєкт, яким вводиться цей механізм, у цілому.

Наступного року продовжимо займатись питанням легалізації медичного канабісу. В Україні, на відміну від багатьох розвинутих країн, заборонені препарати на основі коноплі. Проблема забезпечення ліками для подолання хронічного болю та депресії залишається вкрай актуальною. Зокрема, такі препарати необхідні для дітей з епілепсією, онкохворих, осіб, що потребують паліативної допомоги, ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом тощо.

У липні Верховна Рада розглядала проєкт Закону № 5586 щодо легалізації медичного канабісу. Народні депутати вирішили відправити документ на доопрацювання. Наразі МОЗ проводить громадське обговорення доопрацьованого документу.

Поступово думка у суспільстві щодо цього питання змінюється. З кожним роком все більше людей розуміють, що мова йде не про легалізацію наркотиків, а про забезпечення знеболення пацієнтів, які цього потребують. Маю надію, що народні депутати прислухаються до виборців, уважно прочитають законопроєкт та підтримають його.

5. Розвиток механізмів медичного страхування

Наша стратегічна мета незмінна – запровадити загальнообов’язкове медичне страхування. Але шлях до втілення мети непростий, пов’язаний з вирішенням багатьох суміжних питань. Це і детінізація заробітних плат працівників, і запровадження оновлених протоколів лікування, і розвиток добровільного медичного страхування. Наступного року плануємо продовжити працювати над визначенням моделі страхової медицини, запровадженням стимулів для ДМС та розробкою моделі фармацевтичного страхування на основі результатів пілотного проєкту.