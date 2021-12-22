Сюрпризи під ялинку: що подарувати дитині на Новий рік та Різдво

Як обрати подарунок дитині:
1. Подбайте про подарунок заздалегідь (перед святами, полиці з дитячими речами та іграшки швидко спуштошуються);
2. Враховуйте стать та вік дитини (хлопчики та дівчатка віддають перевагу різним речам, а те, чому зрадіє малюк, буде недоречним для старшої дитини).
3. Орієнтуйтеся на інтереси сина або доньки;
4. Обирайте для дитини якісно зроблені дарунки.
Якщо нічого не спало на думку, можна скористатися моїми порадами та ідеями, якими подарунками порадувати ваших дітей..
Ідеї подарунків для дітей на Новий рік
Діти віком від 1 до 4 років
● брязкальця звичайні або з кріпленням на ліжечко або коляску – для малюків;
● гойдалки – чудовий подарунок для малюка до півроку;
● розвиваючий килимок для дитини віком до 1 року розвиває дрібну моторику;
● бізіборд – захоплююча розвиваюча дошка з корисними розвагами для дітлахів віком 6 місяців до 1 року;
● будь-які музичні іграшки підійдуть для дітей віком 6 місяців до 1 року;
● різноманітні розвиваючі іграшки, наприклад, кубики, пірамідки;
● гральний намет – у магазинах їх величезний вибір найрізноманітніших форм;
● інтерактивний вихованець – вони на вигляд дуже схожі на справжніх котів, собак, зайців чи інших звірят або птахів: гавкають, нявкають, реагують на дотики, ходять, а іноді навіть їдять і відвідують туалет;
● творчі набори або набори за інтересами: для юного художника, музиканта, майбутнього лікаря, дослідника або винахідника;
● конструктор з досить великою кількістю деталей;
● радіокеровані іграшки – можна знайти щось цікаве як для хлопчиків, так і дівчаток: транспорт, роботи, герої мультфільмів;
● солодкі сюрпризи – адже практично будь-яка дитина полюбляє поласувати цукерками, печивом чи шоколадом. Такі презенти часто йдуть як доповнення до основного дарунка.
Діти віком від 5 до 9 років
● магнітний мольберт або навчальна дошка для розвитку дітей;
● колекція улюблених персонажів – дошкільнята починають вдумливо дивитися мультфільми, тому зрадіють такому подарунку;
● ковзани або ролики;
● бездротові навушники або портативна музична колонка – вони особливо популярні серед молодших школярів;
● іграшки на радіокеруванні: квадрокоптери, катери, танки, залізниця або автотрек;
● барбі та ляльки-принцеси;
● набір для створення прикрас – адже у багатьох дітей цього віку прокидається інтерес до рукоділля;
● конструктори, настільні ігри;
● модний гаджет: смартфон або планшет;
● розумний годинник – і дитину порадує, і допоможе батькам знати, де перебуває їхній син чи донька;
● набір дитячої косметики – для дівчинки;
● оригінально оформлені солодощі.
Діти віком від 10 років
● новий гаджет: смартфон, планшет, розумний годинник;
● ігрова консоль;
● подарунок з урахуванням захоплень підлітка. Це може бути спортивний інвентар (м'яч, фітнес-браслет, ковзани, лижі), набори для майбутніх учених (комплекти для фізичних або хімічних дослідів, мікроскопи, телескопи), настільні ігри ("Монополія", "Твістер");
● модний одяг та аксесуари: сумка, рюкзак, кросівки та багато іншого;
● косметика з підліткової серії: наприклад, парфуми для хлопчика, перша декоративна косметика для дівчинки;
● навушники, смартфон або планшет;
● сертифікат на покупки, майстер-клас або курси;
● квитки на концерт улюбленого виконавця;
● абонемент з урахуванням захоплень дитини: в спортзал, у танцювальний зал, у басейн;
● домашній улюбленець – можливо син чи донька давно мріють про собаку, котика чи іншу тваринку. У цьому віці дитина здатна повністю взяти відповідальність за улюбленця.
Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам ощасливити вашу дитину.