Сюрпризи під ялинку: що подарувати дитині на Новий рік та Різдво

Кінець грудня – це особливо казковий період для дітей, адже хлопчики та дівчатка очікують трішки чарів і, звісно ж, подарунків.

Спочатку солодощів від Святого Миколая, а на Новий рік - подарунок від батьків або Діда Мороза.

Зазвичай, задовго до свята діти починають складати списки подарунків або бажань та очікують на їх виконання.

Інколи побажання виходять за межі можливостей батьків, наприклад “полетіти в космос”, “чарівну паличку, як в Гарі Поттера”, “ще одну сестричку” тощо.

Для тих батьків, які загубилися від таких побажань, пропоную такі ідеї, як здивувати та привітати власну дитину.