Зеленський внесе законопроєкт про економічний паспорт – українські діти отримають власні рахунки

Кошти можна буде витратити на навчання і купівлю житла.

Президент Володимир Зеленський до 10 грудня подасть до парламенту законопроєкт про економічний паспорт. Завдяки ньому українські діти отримають власні рахунки, які будуть поповнюватися від коштів, отриманих за користування українськими надрами.

Зокрема, це кошти, заплановані до отримання від ухваленого вчора законопроєкту 5600, повідомив президент під час виступу в парламенті.

"Вчора ми проголосували дуже важливий закон 5600, який збільшує ренту – плату за використання природних ресурсів України. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. До 10 грудня вперше я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. До 10 грудня. Відповідно до нього кошти, плата за використання наших надр, накопичуватиметься на рахунках дітей-українців", – заявив він.

Після досягнення повноліття українці зможуть витратити ці гроші на освіту в Україні чи купівлі власного житла.

Нагадаємо, про планування економічного паспорту президент говорив ще в червні цього року. Він анонсував, що кожна дитина в Україні отримуватиме відсоток від видобування корисних копалин з українських надр. Ці кошти можна буде використати на навчання в українських вишах,