За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія. Безумовно, - Шмигаль в інтерв’ю Reuters

"Вони щось готують", - сказав Шмигаль про Росію, але деталі озвучувати відмовився.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

В інтерв'ю Reuters він розповів, що Україна має секретні дані, які підтверджують це, передає НВ.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпалити переворот, - ред.)", - сказав Шмигаль. Відповідаючи на запитання, чи стоїть за цим російська держава, він сказав: "Безумовно".

Прем'єр заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною спрямоване на те, щоб зламати український імпульс до вступу до Європейського Союзу.

"Вони щось готують", - сказав Шмигаль про Росію, але деталі озвучувати відмовився.

Він додав, що українська розвідка виявила діяльність "зовнішніх сил", які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання та переворот.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести у Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування", - підсумував Шмигаль.

29 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна серйозно ставиться до доступної інформації про можливий держпереворот. Саме тому планує поділитись нею з іноземними партнерами.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.

29 листопада СБУ відкрила провадження за фактом підготовки державного перевороту. За даними спецслужби, захоплення державної влади готували громадяни Росії та України. Детальнішу інформацію в СБУ пообіцяли повідомити згодом.