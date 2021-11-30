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Арахамія заявив, що про рішення мажоритарника Сохи вийти з фракції дізнався з новин

Голова фракції також натякнув, що мажоритарник не надто приділяв уваги своєму округу. 

Арахамія заявив, що про рішення мажоритарника Сохи вийти з фракції дізнався з новин
Давид Арахамія
Фото: пресслужба партії

Голова фракції Давид Арахамія заявив, що народний депутат-мажоритарник Роман Соха не повідомляв його при вихід із СН.

Арахамія заявив, що дізнався про рішення депутата із новин, бо пропустив його виступ у Раді.

"Пан Соха не повідомляв ніяким чином, просто сьогодні оголосив з трибуни. Я особисто чекаю, коли пан Соха повернеться до свого округу, на якому він, до речі, не працював майже ніколи, і скаже: "Люди, ви за мене проголосували". Вони будуть спочатку довго згадувати, хто це", – висловився голова фракції.

Роман Соха входить до МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика". 

Нагадаємо, що Роман Соха оголосив про своє рішення вийти з фракції СН на засіданні 30 листопада. Він сказав, що не погоджується з кадровою політикою, зокрема із призначенням колишнього гендиректора "Запоріжсталі" Ігоря Шурми заступником голови Офісу президента.

Також Соха сказав, що не розуміє залишення на посаді заступника голови ОПУ Олега Татарова і першого заступника секретаря РНБО Демченка. 

Разумков, коментуючи це рішення Сохи, сказав, що "сьогодні він вийшов з фракції, висловивши незгоду з тим, що відбувається в Офісі президента і з тим, наскільки ті принципи, які декларувалися, відрізняються від того, що є насправді. Фактично це зрада обіцянок і принципових позицій". 

Соха був обраний за мажоритарним округом (№75, Запоріжжя), тож не втратить мандат після виходу з фракції. 

За його словами, зі "Слуги" готові вийти ще більше 10 мажоритарників, але хто – він не сказав. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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