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Разумков прокоментував вихід члена його МФО з фракції "Слуга народу"

Ексспікер Ради вважає, що влада "зраджує обіцянкам і принциповим позиціям". 

Разумков прокоментував вихід члена його МФО з фракції "Слуга народу"
Дмитро Разумков
Фото: Скриншот відео

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував вихід члена його міжфракційного обʼєднання Романа Сохи з фракції "Слуга народу".

У коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради він сказав, що нардеп говорив про свою незгоду із кадровою політикою влади публічно і в листах до президента, "але, на жаль, його не почули".

"І сьогодні він вийшов з фракції, висловивши незгоду з тим, що відбувається в Офісі президента і з тим, наскільки ті принципи, які декларувалися, відрізняються від того, що є насправді. Фактично це зрада обіцянок і принципових позицій", – вважає ексспікер, перший номер в списку "Слуги народу" Разумков.

Він додав, що деяких нардепів із його МФО виключила самостійно, деякі виходять самі. 

"У МФО "Розумна політика" 9 мажоритарників, але я думаю, що цей показник далі буде збільшуватись. Людей, які розуміють, куди рухається країна, стає більше не лише на вулиці, а й в стінах Верховної Ради", – переконаний він.

Нагадаємо, Роман Соха, обраний за 75 округом (Запорізька область), на засіданні 30 листопада оголосив про вихід із фракції. Він сказав, що останньою краплею для нього було призначення колишнього гендиректора "Запоріжсталі" Ігоря Шурми заступником голови Офісу президента.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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