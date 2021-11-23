Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього генерального директора "Запоріжсталі" Ростислава Шурму заступником голови Офісу президента.

Про це повідомляється в указі №592/2021 від 23 листопада.

Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента, зокрема підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності.

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові, закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (економічна теорія).

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора металургійного заводу "Запоріжсталь", який входить до "Метінвесту" Ріната Ахметова і Вадима Новинського. Останнім часом Ростислав Шурма був членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Шурма в минулому був членом Партії регіонів, Індустріальної партії, а у 2019 році балотувався до Верховної Ради під шостим номером у списку "Оппоблоку" разом із Євгенієм Мураєвим, Олександром Вілкулом, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим. Партія набрала лише 3% голосів і до Верховної Ради Шурма не потрапив.

У четвертому скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від СДПУ(о) Ігоря Шурми, який є його батьком.