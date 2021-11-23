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Зеленський наступного тижня виступить зі зверненням до Верховної Ради

У щорічному посланні депутатам він має намір говорити про ситуацію в Україні та позицію держави в світі. 

Зеленський наступного тижня виступить зі зверненням до Верховної Ради
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня виступить зі зверненням до парламенту. Послання президента заплановано на 1 грудня, пише "РБК-Україна" з посиланням на речника президента Сергія Никифорова та заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук. 

"Це щорічне послання президента до Верховної Ради. Це передбачено законодавством. Звичайно ж, ми очікуємо президента у парламенті. Наскільки я знаю, це планується на 1 грудня", – сказала Кравчук.

У зверненні президент говоритиме про ситуацію в Україні та становище держави на міжнародній арені. Інших деталей поки немає.

Наступний пленарний тиждень обіцяє бути для депутатів наднасиченим – вони повинні розглянути бюджет на 2022 рік у другому читанні, а також "ресурсний" законопроєкт 5600 і законопроєкт про столицю

Нагадаємо, президент виступає зі зверненням до народних депутатів щорічно. Минулого року в жовтні Зеленський підготував презентацію "Код до успіху", яку депутати могли переглянути за QR-кодом паралельно із виступом. 

Він також оголосив про відправлення "Слуг народу" з робочим візитом на передову та підбив підсумки виконання своїх обіцянок. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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