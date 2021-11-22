Вугілля вистачить до третьої декади грудня, - Тимошенко

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає надзвичайною ситуацію, що сталася в енергетиці. За її словами, на опалювальний сезон дефіцит вугілля складає мінімум 2,5 мільйони тонн, дефіцит газу – щонайменше 2 мільярди кубів, на складах залишилося 350 тисяч тонн вугілля, що вистачить максимум до третьої декади грудня. Про це вона заявила під час робочого візиту разом із командою до ТЕЦ №5.

При цьому Тимошенко закликала створити спеціальну урядову комісію, яка складатиметься з ексміністрів енергетики, екскерівників різних напрямів енергетичної галузі, щоб консультувати уряд з енергетичних питань.

Також вона вважає за потрібне налагодити співпрацю з місцевими громадами .

«Ми рекомендуємо всім громадам, де є генеруючі компанії, які їм належать, завантажити резервні потужності резервним паливом. Це ще один елемент, який допоможе пом’якшити удар. Крім того, місцеві органи влади мусять зараз вирахувати критичні точки, такі як опорні лікарні, особливо по лікуванню ковіду, інші важливі об’єкти, і подумати про локальні системи кризового забезпечення електроенергією, ставити дизель-генератори тощо», – зазначила Юлія Тимошенко.

Вона констатувала, що для всебічного наведення ладу в енергетиці необхідно прибрати корупційного посередника НАК «Нафтогаз» і змінити політику управління країною.

«Якщо нам вдасться змінити стратегію, якою нас сьогодні ведуть, і людей, які цю стратегію здійснюють, то Україна ніколи не матиме жодних криз і житиме спокійно й абсолютно успішно», – резюмувала Юлія Тимошенко.