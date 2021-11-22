Порошенко закликає Захід на чолі з США дати Україні більше летальної оборонної зброї, - Politico

На думку експрезидента, ненадання зброї «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну.

Експрезидент Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі закликав союзників надати Україні більше летального оборонного озброєння. Про це пише в аналітичній статті про результати форуму у Галіфаксі впливове американське видання Politico.

«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв’ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», – пише видання.

«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, – застерігає Порошенко.

Нагадаємо, Міжнародна безпекова конференція відбулася 20 листопада у Канаді. Безпековий форум у Галіфаксі - це провідний міжнародний майданчик у Північній Америці для обговорення найбільш важливих безпекових викликів у світі.