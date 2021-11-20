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Порошенко виступив на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі

П’ятий Президент закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО у червні 2022 року.

Порошенко виступив на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО на наступному саміті Північного-Атлантичного альянсу у червні 2022 року.

Про це він заявив під час виступу на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі (Канада).

«Що потрібно Україні від вільного світу? Від США, Канади, від наших партнерів? Найперше нам треба мати виразне бачення перспективи членства в НАТО. У червні наступного року на наступному саміті НАТО треба ухвалити ПДЧ. Це – і пряник, і батіг. Це дуже велика можливість зміцнити і європейську, і світову безпеку», – наголошує Петро Порошенко.

Він додав: якщо ми отримаємо його – ми підтвердимо нашу перспективу. «Коли я брав участь у самітах НАТО, я щоразу усіх лідерів країн-членів питав – чи всі підтримують наше членство в НАТО і чи є хтось проти цього. Ніхто не казав, що проти цього, не були таких рук», – згадує Порошенко.

Лідер «Євросолідарності зазначив, що «ми – частина вільного світу. Українцям належить це право, хіба ми будемо просити дозволу в Путіна, щоб стати частиною вільного світу?».

«18 вересня 2014 року, коли я мав честь виступати у Конгресі США, я сказав, що українські воїни, український народ не лише воюють за свій суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Ми боролися за волю, свободу і демократію. Ми боролися за права людини і світову безпеку», – резюмує Петро Порошенко.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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