У Канаді трапився вибух на військовій базі, постраждали 10 людей

Четверо з них потребували госпіталізації, один – у важкому стані.

На базі збройних сил Канади "Комокс" у Ванкувері трапився вибух, внаслідок якого ушкодження отримали 10 людей.

Фото: Dean Stoltz/CHEK News, CBS Наслідки вибуху

Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху. Він стався у будівлі, що не використовується, поблизу з літаками, пише CBS з посиланням на представника бази капітана Бреда Літтла.

Одна людина – серйозно травмована, її госпіталізували по повітрю у важкому стані. Шістьом пораненим надали допомогу у медпункті на місці, іще трьох доставили до лікарнч у стабільному стані.

В.о. командира крила підполковник Майк Джульєт сказав, що вибух трапився у будинку, який перебував на ремонті. Будівля сильно пошкоджена, однак літаки, що стояли неподалік неї, – лишилися цілими.

"Комокс" – база канадських військово-повітряних сил, розташована на острові Ванкувер.