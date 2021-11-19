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У Канаді трапився вибух на військовій базі, постраждали 10 людей

Четверо з них потребували госпіталізації, один – у важкому стані. 

На базі збройних сил Канади "Комокс" у Ванкувері трапився вибух, внаслідок якого ушкодження отримали 10 людей. 

Наслідки вибуху
Фото: Dean Stoltz/CHEK News, CBS
Наслідки вибуху

Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху. Він стався у будівлі, що не використовується, поблизу з літаками, пише CBS з посиланням на представника бази капітана Бреда Літтла. 

Одна людина – серйозно травмована, її госпіталізували по повітрю у важкому стані. Шістьом пораненим надали допомогу у медпункті на місці, іще трьох доставили до лікарнч у стабільному стані. 

В.о. командира крила підполковник Майк Джульєт сказав, що вибух трапився у будинку, який перебував на ремонті. Будівля сильно пошкоджена, однак літаки, що стояли неподалік неї, – лишилися цілими.

"Комокс" – база канадських військово-повітряних сил, розташована на острові Ванкувер. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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