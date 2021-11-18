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Домробітника міністра оборони Ізраїлю запідозрили в шпигунстві на користь Ірану

Він звʼязувався з повʼязаним із Іраном хакерським угрупуванням. 

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц
Фото: Wiki
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц

Хатній робітник міністра оборони Ізраїлю, Бенні Ґанца, підозрюється в шпигунстві на користь Ірану. На початку місяця його заарештували, пишуть The Times of Israel з посиланням на заяву службу безпеки (Шабак).

Згідно з офіційними даними, підозрюваний – Омрі Горен – був заарештований після того, як вийшов на звʼязок із повʼязаним з Іраном хакерським угрупуванням. Його дії не встигли нанести шкоди. 

Сьогодні йому висунули обвинувачення у шпигунстві – злочині, що карається в Ізраїлі увʼязненням на термін від 10 до 15 років. 

Горен на початку місяця звернувся до "фігури, повʼязаної з Іраном, і запропонував їй допомогу , враховуючи його доступ до будинку міністра".

Ця фігура названа представником повʼязного з Іраном хакерського угрупування Black Shadow, яка минулого місяця здійснила кібератаку на ізраїльські вебсайти.

Горен раніше пʼять разів поставав перед судом, зкорема двічі – за пограбування банку і крадіжки. Він чотири рази сидів у вʼязниці, останній термін тривав чотири роки. 

Шабак повідомив, що у звʼязку з цим вирішив ретельно перевірити, як відбирають анкети робітників у будинках членів уряду. 

Бенні Ґанц – Міністр оборони Ізраїлю з травня 2021 року, з червня також – заступник премʼєр-міністра. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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