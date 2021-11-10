У Криму за підозрою в шпигунстві на користь України затримали колишнього мера Сімеїза

Юрій Ломенко ще недавно працював в окупаційній владі Ялти.

Окупаційна влада Криму затримала за підозрою в шпигунстві на користь України колишнього мера Сімеїза Юрія Ломенка.

Про це повідомляється на сайті ФСБ.

"Встановлено, що мешканець міста Ялти у період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів федеральної служби безпеки", - сказано у пресрелізі.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, але ФСБ опублікувала оперативне відео затримання, на якому підозрюваний називає себе Ломенком.

Юрій Ломенко виконував обов'язки мера Сімеїза після вбивства селищного голови Кирила Костенка на початку 2013 року. Після окупації півострова Росією Ломенко залишився в Криму і навіть став депутатом окупаційної ради Ялти.

9 листопада ялтинські ЗМІ повідомили, що Ломенко достроково склав повноваження за власним бажанням.

Тепер йому інкримінують ст. 275 кримінального кодексу Росії - державна зрада у формі шпигунства. Ломенку загрожує до 20 років позбавлення волі.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.