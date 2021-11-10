Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через збільшення потоку мігрантів, - Єнін

На кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в коментарі РБК-Україна, повідомляє пресслужба МВС.
"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими мігранти можуть дістатися до України", – розповів він.
Єнін зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.
"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - повідомив представник МВС.
Євгеній Єнін зазначив, що за останній тиждень на ділянці білоруського-українського кордону затримали двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили в Україну з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.
"Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації, в тому числі і в середовищі осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції", - зауважив перший заступник міністра.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада дві групи мігрантів прорвалися через кордон Польщі. Усіх їх затримали і відправили у Білорусь.
У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз.
Через критичну ситуацію з напливом іноземців Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан.
Учора Євросоюз запровадив візові обмеження для білоруських чиновників у відповідь на міграційну кризу, спровоковану режимом Олександра Лукашенка. Пересічні громадяни Білорусі продовжать користуватися умовами угоди.