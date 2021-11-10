Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через збільшення потоку мігрантів, - Єнін

У МВС заявляють, що ситуація на кордоні повністю контрольована.

На кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в коментарі РБК-Україна, повідомляє пресслужба МВС.

"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими мігранти можуть дістатися до України", – розповів він.

Єнін зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - повідомив представник МВС.

Євгеній Єнін зазначив, що за останній тиждень на ділянці білоруського-українського кордону затримали двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили в Україну з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.

"Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації, в тому числі і в середовищі осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції", - зауважив перший заступник міністра.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада дві групи мігрантів прорвалися через кордон Польщі. Усіх їх затримали і відправили у Білорусь.

У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз.

Через критичну ситуацію з напливом іноземців Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан.

Учора Євросоюз запровадив візові обмеження для білоруських чиновників у відповідь на міграційну кризу, спровоковану режимом Олександра Лукашенка. Пересічні громадяни Білорусі продовжать користуватися умовами угоди.