Нападом на польський кордон керує Путін, - прем’єр Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада заявив, що за міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі стоїть Росія.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Польща звинуватила Білорусь в організації "нападу" на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за "керівництво зростаючим потоком мігрантів". Цей потік має, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, дестабілізувати Європейський союз.
"Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін", – сказав Моравецький.
Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.
Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.
Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.