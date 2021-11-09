Нападом на польський кордон керує Путін, - прем’єр Польщі

Потік мігрантів, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, має дестабілізувати Європейський союз.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на третий день работы Европейского Совета в Брюссель, Бельгия, 19 июля 2020 г

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада заявив, що за міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі стоїть Росія.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Польща звинуватила Білорусь в організації "нападу" на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за "керівництво зростаючим потоком мігрантів". Цей потік має, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, дестабілізувати Європейський союз.

"Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін", – сказав Моравецький.

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.