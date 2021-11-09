Європа знову закривається. Куди та як подорожувати українцям

Куди, коли та яким чином можна буде потрапити – далі LB.ua .

Європейський Союз виключив Україну із «зеленого пандемічного списку». Відтепер для українських громадян вкотре тимчасово закривається можливість безперешкодного вільного в’їзду на територію країн ЄС та Шенгенської зони. Звісно, не можна назвати «безперешкодним в’їздом» мороку із наданням сертифікатів про вакцинацію чи необхідністю робити ПЛР-тестування, втім це – норма часу. Одначе зараз йдеться про інше – про обмежений доступ українців до Європи.

Кого і куди пускатимуть

Давайте почнемо з гарних новин. Перша – навіть попри рішення європейського регулятора про виключення України з «зеленого списку» третіх країн, кожна держава Євросоюзу самостійно вирішуватиме, пускати чи ні наших громадян на свою територію. Та й визначатиме перелік документів, які необхідні у цьому разі для проходження кордону.

Друга позитивна новина: Україна – далеко не перша держава, що не є членом ЄС та має з ним безвізовий режим, яку виключили із відповідного списку. До цього до Косова, Північної Македонії, Чорногорії також застосовували відповідні обмеження. Однак повної блокади більшість країн, як це ще було рік тому, коли ЄС повністю закривала свої кордони, проти громадян цих держав не запроваджувала.

На сьогодні українців точно не пускатиме Болгарія та Мальта. Вони ще до рішення європейського регулятора перенесли Україну до «червоної зони», заборонивши в'їзд навіть повністю вакцинованим. Відтепер можна потрапити у ці держави лише за наявності дуже поважної причини, і то якщо відповідний національний регулятор вам надасть на це дозвіл.

Фото: EPA/UPG

Разом з тим, якщо ви пройшли повну вакцинацію препаратом, який визнає ЄС, ви зможете, вірогідніше за все, потрапити до чималої кількості країн Співдружності та держав Шенгенської зони. Однак тут слід буде дивитися на кожну державу Євросоюзу окремо, вивчати її внутрішні правила, які запроваджені у разі перенесення третьої держави до тої чи іншої карантинної зони. Скажемо одразу: часткова імунізація тут не врятує.

Один з яскравих прикладів – Франція. Україна у французьких пандемічних списках наразі перебуває у «помаранчевій зоні», що унеможливлює безпроблемний перетин кордону для людей, які щепилися лише першою дозою. У цьому разі ви все рівно маєте надати ПЛР-тест (зроблений за 72 години до польоту) або результат антиген-тесту (за 48 годин), вас можуть на місці попросити пройти експрес-тестування, а потім в обов’язковому порядку відправити на ізоляцію. При цьому ви ще маєте надати поважну причину для перетину французького кордону. До речі, якщо ви їдете з дітьми 12 і старше років, для них діють такі ж правила завчасного тестування (вакциновані ви самі чи ні).

Втім, знову-таки, йдеться наразі про варіант «помаранчевої зони». Після виключення із «білого списку» ЄС кожна країна, як вже було вказано, сама визначатиме, в яку зону зону переводити Україну. Від цього залежатимуть й правила перетину кордону і перебування на іноземній території.

Фото: EPA/UPG

Скажемо одразу: наразі, як показав досвід інших держав, які зіткнулися із подібними викликами, як нині і Україна, існує вихід із ситуації. Найчастіше перевірка відбувається в державах ЄС під час першого перетину кордону. Щоби обійти певні обмеження (це стосується і вакцинації підлітків), ви можете приїздити до тої європейської країни, яка застосовує більш ліберальні правила в’їзду, а далі відправитися до іншої держави на авто. Разом з тим наголошуємо: тут потрібно також дивитися на те, як кожна окрема країна відслідковує подібну активність (можна потрапити у доволі непросте становище).

Заразом слід зауважити, що такі держави, як, до прикладу, Греція, Угорщина, Словенія, Данія, впускають громадян із третіх «червоних» країн навіть за наявності ПЛР-тестування. При цьому в деяких з них ви маєте обґрунтувати поважні причини для в’їзду. Чи збережеться ця тенденція в найближчі місяці, невідомо, адже на всьому європейському континенту фіксується збільшення рівня захворюваності коронавірусом.

Для більш детальної інформації щодо закордонних поїздок дивіться мапу, постійно поновлювальну МЗС. Там ви просто наводите на потрібну державу, обираєте режим, яким подорожуєте (тимчасовий візит чи транзит) і читаєте повну інформацію про дозвільні та інші документи, які необхідні для перетину кордону.

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973

Проблема вакцинації

На жаль, далеко не всі повністю щеплені українські громадяни зможуть безперешкодно перетинати європейські кордони. Виключення – ті, які імунізувалися препаратом китайської компанії Sinovac Biotech – вакциною CoronoVac. Поки що регулятор ЄС відмовляється її реєструвати. Є країни Євросоюзу, які з нею дозволяють поїздки (деякі з обмеженим пересуванням до публічних місць по типу ресторанів), однак більшість все ж відмовляє у перетині кордону.

Фото: EPA/UPG Швейцарські прикордонники здійснюють перевірку документів в аеропорту Женеви в рамках нових правил введених у межах Європейського Союзу для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, Швейцарія

Наразі це – величезна проблема для українців, які вирішили імунізувати себе китайською вакциною. Так, згідно з офіційною статистикою Мінфіна, майже 30% з числа щеплених в Україні – громадяни, які зголосилися на CoronoVac. Для людей, щеплених CoronoVac, поки доступні такі держави ЄС та Шенгенської зони: Австрія, Естонія, Кіпр, Норвегія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Нідерланди, Словенія, Іспанія, Угорщина, Швейцарія, Швеція.

Частковий список держав світу, які дозволяють в’їзд вакцинованим препаратом CoronoVac, можна віднайти за цим посиланням:

https://cutt.ly/YRc8WaN

Нині складно сказати, коли регулятор ЄС визнає китайську вакцину – окрім медичних питань, які виникають у європейців, є й сугубо політичні, пов’язані із охолодженням відносин із Китаєм.

Ще один важливий момент, про який слід обов’язково сказати, – це прийом сертифікатів державами ЄС. Більшість бере до уваги виключно електронні форми, ряд держав – й паперові. Отже перед поїздкою ви маєте ретельно подивитися, який документ ви можете надати і до цього ретельно підготуватися. Благо, ЄС визнав українські електронні сертифікати, які ви в стані завантажити у застосунок «Дія».

Фото: EPA/UPG

Із паперовою довідкою про імунізацію ви можете потрапити до Австрії, Литви, та Польщі (куди із CoronoVac – зась), Словаччини і, до прикладу, Фінляндії, однак якщо ви прилетите до Італії із цим, то вас просто не пропустять. Те саме стосується Швеції, Ісландії та інших країн.

Як отримати сертифікат у додатку «Дія»:

Для початку його завантажити;

потім обрати у меню вкладку «Послуги»;

далі натиснути на «COVID-сертифікат»;

в подальшому обрати, якиз із сертифікатів ви хочете завантажити - внутрішній чи міжнародний (можна по черзі завантажити обидва);

перейти до опції «Отримати сертифікат»

Все, сертифікат на вашому смартфоні.

Все ж тут варто вкотре зауважити: усе залежить від вашої першої країни, яку ви обираєте для перетину кордону ЄС. Щоби не потрапити на вимушену ізоляцію і не витратити гроші марно, оберіть ту державу Співдружності для «входу», яка має менші обмеження.

Для цього, окрім додатку МЗС, є одне важливе посилання – спеціальна програма, розроблена ЄС, де вказується уся потрібна інформація: від вакцин і сертифікатів до пандемічних правил окремих держав.

https://cutt.ly/HRveXkE

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Наразі слід зазначити, що пандемічна ситуація в Україні найближчими тижнями не зміниться на краще, тому якийсь час Європа буде обмежена для подорожей. Особливо це стосується невакцинованих громадян, яким вже прямо показують: ваша необачність загрожує безпеці континенту, а не лише вашої держави. Тому йдіть й імунізуйтеся.