Парламент Чилі проголосував за імпічмент президента через офшорний скандал

Нижня палата парламенту Чилі у вівторок, 9 листопада, проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєри, інформацію про якого знайшли в офшорному витоку Pandora Papers.

Про це повідомляє Reuters.

Після майже 22-годинних дебатів за відставку президента проголосували мінімально необхідні 78 депутатів парламенту, проти були 67, ще троє утрималися. У Сенаті за імпічмент Піньєри знадобиться дві третини голосів.

Відставку президента в Чилі ініціювали у зв'язку із тим, що в Pandora Papers містились нові подробиці щодо продажу Піньєрою гірничодобувної компанії Minera Dominga у 2010 році. Тоді він перший рік обіймав посаду президента Чилі.

У 2010 році сім'я продала свою частку за 152 мільйони доларів другові президента бізнесменові Карлосу Делано. Частину операції провели на Британських Віргінських островах. Платіж був розбитий на три частини, останню з яких лідер країни отримав лише після того, як уряд відмовився визнавати землі, де розташована шахта, заповідними.

Піньєра, який піде з посади на початку наступного року, відкинув звинувачення. Він наполягає, що всі деталі контракту було перевірено під час судового розгляду і жодних порушень в ньому не знайшли.

Менше ніж через два тижні у Чилі відбудуться президентські та парламентські вибори. Згідно з опитуваннями, у них лідирує правий кандидат Хосе Антоніо Каст.

Піньєра, який був 34-м президентом Чилі у 2010-2014 роках, а з 2018 року є 36-м президентом, на цих виборах не балотується.