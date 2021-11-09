Одрі Азуле переобрали гендиректоркою ЮНЕСКО

Генеральною директоркою Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) переобрали на другий термін Одрі Азуле.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Twitter.

“Щиро вітаю Одрі Азуле, яка щойно була переобрана генеральною директоркою ЮНЕСКО”, - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що на виборах у виконкомі ЮНЕСКО кандидатура Азуле отримала 155 голосів "за".

“Це рішення, яке Україна цілковито підтримує”, - зазначив Зеленський.

Щиро вітаю @AAzoulay, яка щойно була переобрана Генеральною директоркою @UNESCO. Одрі Азулє розпочинає свій другий термін з переконливої перемоги – 155 голосів «за». Це рішення, яке Україна цілковито підтримує. #unesco75 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2021

Колишній міністр культури Франції Одрі Азуле була обрана генеральним директором ЮНЕСКО у жовтні 2017 року.

На цій посаді вона замінила болгарку Ірину Бокову, яка очолювала ЮНЕСКО протягом восьми років. Правління Бокової було затьмарене фінансовими проблемами і критикою з приводу прийняття до складу організації Палестинської автономії в ролі повноправного члена.