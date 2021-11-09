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Одрі Азуле переобрали гендиректоркою ЮНЕСКО

Її кандидатуру підтримали 155 членів виконкому ЮНЕСКО.

Одрі Азуле переобрали гендиректоркою ЮНЕСКО
Фото: bhrt.ba

Генеральною директоркою Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) переобрали на другий термін Одрі Азуле.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Twitter.

“Щиро вітаю Одрі Азуле, яка щойно була переобрана генеральною директоркою ЮНЕСКО”, - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що на виборах у виконкомі ЮНЕСКО кандидатура Азуле отримала 155 голосів "за".

“Це рішення, яке Україна цілковито підтримує”, - зазначив Зеленський.

Колишній міністр культури Франції Одрі Азуле була обрана генеральним директором ЮНЕСКО у жовтні 2017 року. 

На цій посаді вона замінила болгарку Ірину Бокову, яка очолювала ЮНЕСКО протягом восьми років. Правління Бокової було затьмарене фінансовими проблемами і критикою з приводу прийняття до складу організації Палестинської автономії в ролі повноправного члена.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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